Novo Mokka: no centro de uma nova geração de veículos Opel

Um modelo feito a partir de um único molde. Preciso, direto e de elevada qualidade: este é o novo Opel Mokka. Perfeitamente alinhado com o rumo do design desenvolvido pela Opel, com proporções otimizadas. A zona frontal da próxima geração Mokka apresenta características extremamente atrativas, disciplinadas e personalizáveis, como se espera de um supermodelo alemão. Esta disciplina está presente em todas as partes, em cada detalhe, em especial no nome do modelo “Mokka”. É um conceito totalmente novo, tal como todo o modelo, feito a partir de uma fonte especificamente desenhada para formar a palavra “Mokka” de uma forma técnica, fluida e dinâmica. Um nome e um emblema no centro de uma nova geração de veículos.

O mesmo se aplica ao novo Mokka, o primeiro modelo da Opel que apresenta com confiança o seu nome em posição central no portão da bagageira, abaixo do lendário símbolo representativo de um “relâmpago”. Legível para todos e sem conteúdos extra descontextualizados, como linhas de equipamento ou abreviaturas da cilindrada do motor, este novo Opel apenas coloca em destaque a palavra “Mokka”, ou “Mokka-e”, com o “e” minúsculo no caso da versão totalmente elétrica, a bateria.

Como explica Mark Adams, Vice-Presidente de Design da Opel, “A placa com a identificação do nome ilustra a precisão absoluta do novo Mokka. A inscrição das letras bem elaboradas alonga-se num amplo formato horizontal, com um espaçamento que emana confiança e enfatiza a largura do veículo. A sua colocação central é consistente com a filosofia de design da Opel, onde os principais elementos visuais estão dispostos ao longo do eixo vertical e horizontal. O Mokka-e, elétrico, representa uma nova era para a marca Opel. A forma e a função fundem-se em perfeita harmonia, espelhando a simplicidade alemã.”

A nova geração do Opel Mokka resulta de uma conceção totalmente nova e as primeiras unidades serão entregues aos clientes no início de 2021.

A nova geração Mokka revela, pela primeira vez, o novo conceito visual dianteiro e traseiro dos futuros modelos Opel. Neste novo rumo de design, dois eixos cruzam-se com o centro do “relâmpago” Opel. Agora, mais que nunca, o lendário logótipo da marca é a peça central mais importante. Mais pronunciado e nítido, o vinco do capô continua abaixo desse “relâmpago” e contribui para determinar o eixo vertical. O grafismo característico das luzes diurnas, em forma de asa, que os futuros modelos da Opel também irão passar a apresentar, simboliza o eixo horizontal. O tema replica-se na secção traseira e apresenta a “bússola” Opel na sua forma mais pura. O “relâmpago” ao centro, combinado com a identificação do modelo, liga a linha horizontal das luzes traseiras, em forma de asa, com a linha vertical que se estende da antena de tejadilho ao vinco acentuado do pára-choques.