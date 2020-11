Novo livro de J. K. Rowling ilustrado por crianças

“The Ickabog” é o mais recente livro da escritora J. K. Rowling e conta com dezenas de ilustrações de várias crianças. A ideia da escritora foi entreter os mais novos enquanto estão em período de confinamento.

Histórias para adormecer é o tema do novo livro da escritora e tem como objetivo ajudar as crianças durante o confinamento. J. K. Rowling abriu um concurso que permitiu o envio de desenhos realizados por milhares de crianças para fazerem parte do livro.

No total existiram 18 mil candidaturas de crianças do Reino Unido, Irlanda, Austrália, Nova Zelândia e Índia, mas apenas 34 desenhos foram selecionados.

