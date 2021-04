Novo líder do maior partido luxemburguês fala português

Chama-se Claude Wiseler e foi eleito hoje no congresso do CSV, o partido social-cristão do Luxemburgo, para dirigir esta força política que foi nas últimas eleições legislativas foi a mais votada.

O congresso deste sábado aconteceu depois de algumas semanas de turbulência dentro do partido, que viu o seu presidente Frank Engel envolvido numa polémica que o obrigou a renunciar.

Claude Wiseler, único candidato, foi eleito à frente do CSV. Num discurso dinâmico e calorosamente aplaudido pelos presentes, o deputado confessou “ter estado triste ultimamente, pelo que se passa no partido”. Pediu mais transparência e colegialidade. “Quero focar-me no futuro do país e não mais nas pequenas histórias internas do nosso partido”, disse o novo presidente.

Elisabeth Margue ajudará Claude Wiseler como vice-presidente. “Estou muito honrado com esta nova tarefa, quero ajudar a reconstruir o partido”, afirmou a vereadora da capital luxemburguesa, em declarações ao jornal L’Essentiel.

Membro do CSV desde 1984, Wiseler foi secretário-geral de 1995 a 2000. O político de 61 anos também foi membro do conselho municipal da cidade de Luxemburgo por vários anos de 2000 a 2004, e depois vereador a partir de 2000 a 2004. Entrou para o parlamento pelo círculo eleitoral do Centro após as eleições legislativas de 1999.

Wiseler foi nomeado Ministro da Função Pública, Reforma Administrativa e Obras Públicas de 31 de julho de 2004 a 23 de julho de 2009 no governo Juncker-Asselborn I, então Ministro do Desenvolvimento Sustentável e Infraestruturas de 23 de julho de 2009 a 4 Dezembro de 2013 no governo Juncker-Asselborn II.

O novo líder do CSV é casado com uma portuguesa: Isabel Wiseler-Lima é atualmente eurodeputada eleita também pelo CSV, partido que faz parte do grupo Partido Popular Europeu no Parlamento de Estrasburgo. O casal (ambos na foto acima) tem três filhos.