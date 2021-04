Novo grupo parlamentar de Amizade Portugal-Suíça

“É para mim uma honra poder integrar o Grupo Parlamentar de Amizade Portugal-Suíça cujos membros tomaram posse esta semana na Assembleia da República”, disse ao deputado Carlos Gonçalves, eleito pela emigração europeia.

Gonçalves destaca que este grupo é sobretudo importante pela “presença de de cerca de 270 000 portugueses na Confederação Helvética justifica de forma clara a constituição deste Grupo de Amizade que pretende contribuir para a consolidação das relações bilaterais entre os dois países. Neste contexto teremos como objectivo o reforço dos laços de cooperação ao nível institucional, político, cultural e económico”.

O deputado José Rui Cruz, do PS, é o presidente do grupo, cabendo a vice-presidência a Margarida Balseiro Lopes, do PSD. São ainda membros os seguintes parlamentares:

– Deputada Joana Bento (PS)

– Deputada Palmira Maciel (PS)

– Deputada Raquel Ferreira (PS)

– Deputado Santinho Pacheco (PS)

– Deputada Sílvia Torres (PS)

– Deputado Carlos Alberto Gonçalves (PSD)

– Deputada Cláudia André (PSD)

– Deputado Luís Leite Ramos (PSD)

– Deputado José Maria Cardoso (BE)

– Deputado Bruno Dias (PCP).