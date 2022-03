Novo governo: Medina nas finanças, Costa e Silva na economia, Vieira da Silva a número dois

António Costa anunciou depois da vitória eleitoral que o novo governo seria mais pequeno e uma “verdadeira task-force da recuperação”. Veja aqui alguns dos nomes premeditados.

O próprio primeiro-ministro já assumiu que irá tutelar duas secretarias de estado. Tanto a Modernização Administrativa como os Assuntos Europeus ficarão sob liderança de António Costa. É a primeira vez que o Secretário de Estado dos Assuntos Europeus deixará de reportar diretamente ao Ministério dos Negócios Estrangeiros.

A ministra da Presidência irá manter o seu lugar no executivo, mas desta vez com mais relevância, subindo a número dois do governo de Costa. Mariana Vieira da Silva ocupa o ministério desde 2019, e irá ser ter em sua posse as tutelas da Administração Pública e da Coordenação do PRR, segundo noticia o Expresso.

Fernando Medina, ex-presidente da Câmara Municipal de Lisboa e considerado um dos “delfins” de António Costa, está premeditado para assumir o ministério das Finanças, um dos 17 ministérios e 38 secretarias de estado que o governo vai ter, como noticia o Expresso. Vem substituir João Leão, depois de mais de um ano no cargo.

Também António Costa e Silva, o chamado “paraministro” na Assembleia da República, deve assumir um lugar no governo. Desta vez, a seguir-se a Pedro Siza Vieira na pasta da Economia, que ocupou desde 2015, que até aqui se apontava para a sua continuidade, mas que o Jornal de Notícias deu conta da saída do ministro. Na legislatura que se irá iniciar brevemente, o Mar fará parte da tutela do ministério da Economia, apesar de as pescas ficarem no ministério da Agricultura e Alimentação.

Para além da ministra, outras pastas deverão manter os seus ministros. Marta Temido na Saúde, Pedro Nuno Santos nas Infraestruturas e Habitação, e Ana Mendes Godinho no Trabalho, Solidariedade e Segurança Social são lugares adiantados pela CNN Portugal que devem continuar.

Francisca Van Dunem, que assumiu o lugar na Justiça em 2015 e na Administração Interna depois da controversa polémica com Eduardo Cabrita, foi a primeira a assumir que não continuará na governação, em entrevista ao Público em 2021. O ministério da Justiça deverá ser liderado por Cláudio Monteiro, ex-deputado independente pelo PS, ou por Catarina Sarmento, secretária de estado de Recursos Humanos e Antigos Combatentes, dois nomes adiantados pela CNN Portugal.

José Luís Carneiro, secretário-geral adjunto do partido, que assumiu ao BOM DIA que o que tinha sido dito acerca da sua presença no governo era “mera especulação”, poderá assumir o ministério da Administração Interna.

A antiga líder parlamentar do Partido Socialista, Ana Catarina Mendes, é dada como certa no ministério dos Assuntos Parlamentares, um ministério que já foi ocupado por Costa em 1997-1999, mas que nos últimos governos tem sido apenas uma secretaria de estado.

Duarte Cordeiro, responsável pela campanha do PS para as últimas eleições, é dado como certo no ministério do Ambiente e da Ação Climática, substituindo João Pedro Matos Fernandes, que ocupa o lugar desde 2015.

O ministério dos Negócios Estrangeiros pode vir a ser ocupado por João Gomes Cravinho, que substitui o lugar de Augusto Santos Silva, que o ocupa desde 2015. Deixa a pasta da Defesa para Helena Carreiras, diretora do Instituto da Defesa Nacional.

Graça Fonseca também deverá ser substituída na Cultura, pelo secretário de estado da Presidência e do Conselho de Ministros, André Moz Caldas, ou por Joana Gomes Cardoso, presidente da Empresa de Gestão de Equipamentos e Animação Cultural (EGEAC), como põe em hipótese o Expresso.

O ministério da Agricultura e da Alimentação poderá ser liderado pelo até agora deputado Pedro do Carmo, que preside a Comissão da Agricultura. Contudo, a SIC adianta a possibilidade de João Pedro Matos Fernandes, ministro do Ambiente, vir a substituir Maria do Céu Antunes na Agricultura, onde estarão agora incluídas as pescas.

Tiago Antunes, membro do “núcleo duro” de António Costa, deve também entrar no governo, assim como Ana Abrunhosa, que deverá manter-se no ministério da Coesão Territorial.

Os ministérios da Educação e do Ensino Superior, como é tradição socialista, deverão manter-se separados, sendo um dos lugares provavelmente de João Sobrinho Teixeira, apesar de o Expresso adiantar ainda o nome de Sampaio da Nóvoa, ex-candidato presidencial, para a área da educação. O mesmo jornal reforça que Tiago Brandão Rodrigues, atual ministro da Educação, não se manterá no governo.

Elvira Fortunato irá ocupar ser ministra da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior, vindo então a substituir o professor universitário Manuel Heitor nessa pasta.

Augusto Santos Silva, atual ministro dos Negócios Estrangeiros e professor universitário, tem deixado muito claro que queria regressar à sua profissão caso o governo o deixasse, a de professor universitário, como afirma o Expresso. Contudo, o seu nome para suceder a Eduardo Ferro Rodrigues como Presidente da Assembleia da República tem ganho muita força dentro do partido.

Com a extinção dos ministérios do Mar, do Planeamento e da Modernização do Estado e da Administração Pública, Ricardo Serrão Santos, Nelson de Souza e Alexandra Leitão deixarão de ser ministros, ainda que se possam manter no governo.

Estas são possibilidades que António Costa entregará esta quarta-feira a Marcelo Rebelo de Sousa, para delinear o XXIII Governo português.

(em atualização)