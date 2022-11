Novo festejo de CR7 dá a volta ao mundo

nova celebração de Cristiano Ronaldo certamente não passou despercebida aos adeptos mais atentos. Os dois últimos golos do internacional português – frente a Everton, para a Premier League, e esta quinta-feira com o Sheriff, para a Liga Europa – tiveram direito a um festejo diferente: CR7 inclina a cabeça para trás, fecha os olhos e cruza as mãos por cima do peito, gesto que o Manchester United fez questão de explicar numa publicação no site oficial.

Ora, segundo os ‘red devils’, esta celebração está relacionada à postura do avançado durante as viagens com o plantel, quando este acaba por… adormecer. “O festejo de Cristiano Ronaldo frente ao Everton foi uma imitação da posição em que dorme quando viaja com o Manchester United, algo que não passou despercebido aos seus companheiros de equipa”, pode ler-se no site da formação inglesa.

Além disso, o Manchester United refere ainda que os hábitos de CR7 têm feito com que todos os jogadores, principalmente os mais jovens, aprendam cada vez mais, nomeadamente no que diz respeito, precisamente, ao descanso. Antony, aliás, tem sido um dos jogadores a ir prontamente festejar com Ronaldo e a adotar… a mesma pose.

Depois do golo apontado pelo craque português na quinta-feira, também Georgina aproveitou o momento para partilhar, nas redes sociais, uma fotografia de Mateo, um dos filhos do casal, a imitar, junto à televisão, a pose do pai aquando do festejo.

Desde então, o gesto de CR7 tem sido imitado por atletas de todo o mundo e de várias modalidades.