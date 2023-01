Novo equipamento da Portuguesa de São Paulo inspira-se no galo de Barcelos

O clube brasileiro Portuguesa de Desportos lançou esta semana um novo equipamento que utilizará durante a temporada de 2023.

Através das redes sociais, a equipa apresentou aos seus adeptos o novo material desportivo, inspirado no galo de Barcelos.

«Ao longo da história, o galo de Barcelos, multifacetado, e testemunho da diversidade cultural e etnográfica de Portugal, foi-se tornando o grande símbolo do folclore lusitano. No nosso caso, olhamos a história do galo de Barcelos como uma forma de renascimento. É isso que esperamos da Portuguesa, neste novo triénio, sob o comando do presidente, Antônio Carlos Castanheira», explica o clube na sua página oficial.