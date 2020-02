Novo embaixador em Berlim é membro dos Sétima Legião

Póvoa de Varzim, Porto, 19 fev 2020 (Lusa) - O escritor angolano Pepetela venceu hoje o Prémio Literário Casino da Póvoa 2020, com o livro "Sua Excelência de Corpo Presente", atribuído no âmbito do encontro literário Correntes d`Escritas, na Póvoa de Varzim, anunciou a organização.