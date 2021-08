Novo elétrico da Mercedes chega a Portugal em outubro

O EQS, o primeiro topo de gama elétrico da Mercedes, chega a Portugal em outubro. A marca anuncia uma autonomia recorde de 780 quilómetros e preços a partir dos 125 mil euros.

O EQS é o primeiro modelo do construtor alemão a ser baseado na arquitetura modular para veículos elétricos de luxo e de classe executiva e os primeiros modelos a chegar ao mercado serão o EQS 450+, de 333 cavalos de potência ( (780 quilómetros de autonomia) e o EQS 580 4MATIC, de 523 cavalos (autonomia de 626 quilómetros). Têm uma velocidade máximo (auto-limitada) de 210km/h e aceleram, dos 0 aos 100km/h em 6,2 e 4,3 segundos, respetivamente.

Tem um comprimento de 5,21 metros, para uma largura de 1,92 e altura de 1,52 metros e está prevista uma versão desportiva com até 560 kW (760 cavalos). Todos as versões estão equipadas com cadeia cinemática elétrica no eixo traseiro, enquanto as versões com sistema de tração integral 4MATIC integram uma cadeia cinemática elétrica no eixo dianteiro. Disponível, ainda, as quatro rodas direcionais.

No 580 4Matic o interior é dominado pelo Hyperscreen MBUX , um grande vidrocurvo que se estende a toda a largura do tablier. Por baixo do vidro existem três ecrãs, sendo que o visor OLED de 12,3 polegadas para o passageiro da frente dá-lhe a sua própria área de visualização e controlo.

As funções de entretenimento só estão aí disponíveis enquanto o automóvel está a ser conduzido de acordo com a legislação de cada país e, por exemplo, uma câmara monitoriza permanentemente o condutor e se detetar que ele está a olhar para o visor do passageiro da frente, este é automaticamente escurecido.

