Novo Documento Único Automóvel entra em vigor em Portugal

Todos os carros que recebam a primeira matrícula passam a ter o novo Documento Único Automóvel (DUA) num formato simplificado, mas também mais “resistente e seguro”, informou o Ministério da Justiça (MJ).

O novo DUA, com uma configuração semelhante ao do cartão do cidadão, aplica-se, numa primeira fase, a novas matrículas, e em 2020 a todos os veículos automóveis.

O DUA é – indica o MJ – “mais fácil de manusear e de guardar na carteira” e, por isso, “menos suscetível de ser deixado no veículo exposto a eventuais furtos”.

O documento (DUA) utiliza elementos de segurança reforçados e incorpora um inovador e seguro elemento de leitura ótica: o código “UniQode”.

“O DUA na Carteira” é uma medida Simplex incluída no Plano Justiça+Próxima, com o objetivo de simplificar o conteúdo informativo disponível no documento e reunir dados relativos às características do veículo e ao seu proprietário.

Em 2018 foram emitidos 1.9111.721 DUA e prevê-se que, durante o projeto-piloto que decorre até 31 de dezembro próximo, sejam emitidos cerca de 200 mil novos DUA.