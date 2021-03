Novo disco dos Moonspell conquista a Europa

O 13º disco de originais dos Moonspell, Hermitage, entrou diretamente para o primeiro lugar da tabela de vendas da Associação Fonográfica Portuguesa (AFP) levando o heavy metal a um lugar de destaque no panorama musical português.

Na semana de lançamento, o álbum ascendeu ainda a várias tabelas de vendas internacionais em lugares cimeiros, conforme comprova o 10.º lugar na tabela oficial de vendas físicas na Finlândia, o 17º lugar no Top polaco, e o 19º lugar no Top alemão, apresentando alguns dos seus melhores resultados a nível de entrada para tabelas de vendas de sempre. Outros países como a Suíça e a Bélgica também se renderam ao fenómeno que é.

Também nos EUA e no Canadá, os Moonspell integraram vários tops de destaque sendo o 14º artista mais vendido da semana no Top New Artists do Billboard.

Gravado e misturado por Jaime Gomez Arellano (Paradise Lost, Ghost) nos estúdios Orgone, em Inglaterra, Hermitage foi editado mundialmente a 26 de fevereiro de 2021 com o selo Alma Mater Records, numa parceria internacional com a Napalm Records.