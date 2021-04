Novo Cristo Redentor Encantado

Uma nova estátua gigante do Cristo Redentor ganha forma na pequena cidade de Encantado, 22 mil habitantes quase perdidos no estado do Rio Grande do Sul.

É mais alta que a estátua original do Rio de Janeiro, que com os seus 38 metros de altura e 28 de largura domina desde 1931 o morro do Corcovado e é património da Humanidade da UNESCO e uma das maravilhas arquitetónicas do Mundo moderno.

Em construção desde 2019, o novo monumento tem inauguração prevista para o final deste ano e contará com um total de 43 metros de altura e 36 de largura.

