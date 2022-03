Novo Centro Ibérico de Competências fica na Guarda

Portugal vai ter um Centro Ibérico de Competências para a economia social, anunciou esta quinta-feira a ministra do Trabalho, Solidariedade e Segurança Social, um projeto estimado em 10 milhões de euros e que começará a funcionar em 2023.

Em declarações à agência Lusa, Ana Mendes Godinho, que esteve em Madrid para participar num encontro dedicado à economia social, adiantou que Portugal e Espanha vão criar na Guarda um Centro Ibérico de Competências na economia social, enquadrado no âmbito do Programa de Recuperação e Resiliência (PRR).

“É um centro de competências, de desenho de currículos e também de formação para capacitação da economia social nas suas várias dimensões e também para capacitação na área da inovação social e dos novos desafios para a economia social”, explicou a ministra, acrescentando que se trata de um projeto conjunto de Portugal e Espanha que acontece pela primeira vez.

Ana Mendes Godinho disse que a necessidade de inovação e qualificação no âmbito da economia social em Portugal e em Espanha foi identificada na altura da Cimeira Ibérica da Economia Social, em 2021, e revelou que o objetivo é “ganhar escala” através da criação de um “centro de referência que seja um espaço de partilha e de capacitação social nos dois países”.

De acordo com a ministra, o projeto está estimado em 10 milhões de euros e terá financiamento por via do PRR, estando neste momento a ser ultimados a forma e o modelo de gestão participado com Espanha.

Acrescentou que o objetivo é que a formalização do centro aconteça ainda neste ano, momento em que virá a Portugal a ministra espanhola do Trabalho e da Economia Social, Yolanda Díaz.

“O trabalho que agora está a ser feito pela comissão de acompanhamento do centro é a avaliação nomeadamente de conversão de espaços e edifícios existentes para instalação do centro de competências”, adiantou, acrescentando que a canalização de recursos será sobretudo para a operacionalização e desenvolvimento do centro e não tanto para a estrutura física.

Com o centro ibérico instalado ainda em 2022, Ana Mendes Godinho disse esperar que haja capacidade para ministrar e desenhar cursos de formação em 2023, destacando que o projeto acontece perante o “grande desafio de qualificar cada vez mais a economia social”.

Sublinhou que acontece também para qualificar a capacidade de resposta da economia social em função dos grandes desafios sociais que se lhe apresentam, nomeadamente os desafios demográficos como o envelhecimento da população, ou o desafio do combate à pobreza, razões pelas quais é preciso que a economia social tenha “uma maior eficácia e uma maior capacidade de resposta”.

De acordo com a governante, a partir do momento que o centro esteja em funcionamento, servirá não só para dar formação aos recursos humanos das instituições, como para desenhar programas de capacitação que serão disseminados através de protocolos de formação.

Por Portugal irão participar na constituição do centro o Instituto de Emprego e Formação Profissional (IEFP), a Cooperativa António Sérgio para a Economia Social (CASES) e o Centro Ibérico da Guarda.

Ana Mendes Godinho esteve durante o dia de hoje em Espanha a participar na conferência “10 anos de Economia Social em Espanha” e teve numa reunião trilateral com os ministros do Trabalho e da Economia Social de Espanha e de Itália para abordar, entre outros temas, o “Acordo Ibérico para a Formação Profissional e Qualificação no Setor da Economia Social”.

#portugalpositivo