Novo campeão europeu de FIFA é português

O atleta da Betclic Apogee, o português Tiago Pires, também conhecido no mundo dos desportos eletrónicos como “Darkley11”, sagrou-se recentemente campeão europeu na segunda classificação do FIFA Global Series.

A primeira equipa de Esports do mundo certificada com emissões zero de carbono continua a dar cartas na sua área de especialização, a modalidade de FIFA, e com esta conquista vê o seu atleta ganhar o direito de ostentar o título de campeão da Europa até à próxima fase de qualificação, que está agendada para os dias 18 e 19 de março.

Ainda com as emoções à flor da pele, o jovem, de 20 anos, confessou que “este é um sonho tornado realidade” e vincou o desejo de se tornar campeão do mundo.