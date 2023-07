Novo C-HR: Toyota volta a revolucionar o segmento

Sete anos após seu lançamento, o Toyota C-HR mete a segunda, ou seja, apresenta a segunda geração de seu SUV compacto, diretamente inspirado no carro-conceito C-HR Prologue.

O novo C-HR conta, assim, com um visual espetacular, parecendo um conceito e não um automóvel que pode desde já comprar.

Em comprimento, este novo Toyota C-HR mede 4,36 metros mas a distância entre eixos permanece fixa em 2,64 metros. Portanto, ainda é um modelo compacto, mas mantém as linhas de coupé.

Com saliências curtas e jantes de 20 polegadas, o novo C-HR adota um design dinâmico, uma silhueta voltada para a frente. A frente é uma reminiscência do Toyota bZ4X. O estilo geral dá uma impressão de blocos interligados, e é marcado por uma pintura de dois tons com teto preto e face traseira preta também. As maçanetas das portas são niveladas e, ao contrário da geração anterior, as das portas traseiras não estão integradas no pilar.

Dentro deste novo Toyota C-HR, o painel de instrumentos é centrado em torno do motorista. Adota uma apresentação horizontal, bem como um design em forma de asa. Depois de ser saudado por uma animação automática de boas-vindas, o motorista pode usar um painel de instrumentos digital de 12,3 polegadas, cujos três modos de exibição podem ser personalizados. A ignição pode ser feita com uma chave digital, que fica no smartphone do condutor.

Sob o capô, três motores eletrificados estão disponíveis. Dois motores a gasolina de quatro cilindros em linha 1.8 e 2.0 estão associados a um motor elétrico e uma bateria de íons de lítio de 4,08 kWh para se beneficiar de um sistema híbrido tradicional que a Toyota colocou no mercado antes de todos os concorrentes. Esses dois motores desenvolvem 140 e 198 cavalos de potência, respectivamente. O bloco Hybrid 200 também pode ser combinado com tração integral AWD-i.

No Luxemburgo e na Grande Região pode já encomendar o seu novo C-HR nas garagens Toyota CAR Avenue.