Novo C-HR: quando se pensava que a Toyota já não podia surpreender…

Melhor desempenho, melhor tecnologia e um design cada vez mais ousado. Sem dúvida, o pequeno e brilhante SUV híbrido japonês pretende continuar o sucesso que teve a primeira geração.

O novo Toyota C-HR veio para-nos às mãos, graças à Toyota CAR Avenue Luxembourg, num dia em que a neve cobria o grão-ducado. Mas o belo SUV não se queixou nadinha dos terrenos enregelados e cobertos de braco e – milagre! – o sol apareceu para nos ajudar a tirar fotografias das suas originais linhas.

Sete anos depois do seu lançamento, o “High Rider Coupe” foi substituído por uma segunda geração muito promissora. Impulsionado pelo seu design revisitado de “carro-conceito na estrada”, o C-HR está novo em quase todos os aspetos. Para este teste, privilegiamos conduzimos o motor 1.8, aquele que é mais em conta.

O Toyota C-HR dirige-se mais do que nunca ao mercado europeu. Pensado, projetado e desenvolvido especificamente para ele, o SUV japonês é ainda mais ousado. O sucesso deste automóvel deve-se sobretudo ao seu estilo distinto, por isso a marca japonesa decidiu ir ainda mais longe.

Assumindo semelhanças com o seu antecessor, esta segunda geração mistura ainda mais arestas vivas com linhas arredondadas. Isto é evidenciado pela dianteira e pela linguagem de design estilo Toyota Prius PHEV e Aygo X Prologue.

O efeito massivo e profundo da frente assegura uma impressionante presença que se reforça com cintura ainda alta, mas mais moderna, com linhas rígidas.

O resultado é um sucesso, mas não podemos deixar de achar que as janelas das portas traseiras ainda são muito pequenas (pelo menos é o que diz a Maria Rita quando tem de ir atrás), as esta é uma escolha inerente ao design único do C-HR.

Menção especial para o logotipo retroiluminado “Toyota C-HR”, no centro da faixa luminosa da traseira.

No geral, este SUV compacto ganha caráter, mantendo as proporções iniciais (perde até 3 centímetros, o que é raro nos dias que correm). As suas dimensões são 4,36 m de comprimento, 1,83 m de largura e 1,57 m de altura. Tudo com jantes de 17 a 20 polegadas.

O novo Toyota C-HR baseia-se na quinta geração da tecnologia híbrida do fabricante japonês. O SUV destaca-se pela sua capacidade de resposta ao pedal, pelas suas transições térmicas/EV perfeitamente imperceptíveis e pelo prazer de condução.

Nas áreas urbanas e nas estradas nacionais, é mais do que convincente. Deixando de lado o ruído desagradável das acelerações (menos audível no 2 litros), o C-HR permanece agradável em todos os aspectos. O 1.8 é mais tímido do que o 2.0 de 200 cv, mas o motor mais pequeno continua a ser mais do que satisfatório para uma utilização essencialmente urbana. O 2.0 proporciona um aumento de potência muito apreciável nas subidas, o que nos beneficia especialmente fora da cidade.

Raúl Reis

