Novo Banco condenado a devolver dinheiro a casal emigrante na Suíça

Um funcionário de filial do BES na Suíça desviou montante depositado por casal de emigrantes. O tribunal decidiu esta semana que Novo Banco tem de restituir valor.

O Tribunal da Relação de Lisboa condenou o Novo Banco a indemnizar em cerca de meio milhão de euros um casal de ex-emigrantes na Suíça enganado, há pelo menos uma década, por um funcionário da antiga sucursal do Banco Espírito Santo (BES) na cidade helvética de Lausana.

O homem, que chegou a exercer funções de gerência da filial, ter-se-á apropriado do dinheiro ali depositado, durante anos, pelos clientes.

O acórdão confirma a sentença do Tribunal Cível de Lisboa. O Novo Banco não se conforma e vai recorrer para o Supremo Tribunal de Justiça, por considerar que o caso não deveria, no âmbito da resolução do BES, em 2014, ter transitado para a sua esfera, segundo o Jornal de Notícias, citando fonte daquela instituição.