O segundo álbum do Noble entrou diretamente para o segundo lugar do top português de vendas.

“Secrets” nasceu do desafio #RFMNobleDuetos lançado pelo artista, em conjunto com a rádio RFM e está à venda em exclusivo nas lojas FNAC.



O disco conta com dez temas originais, cinco deles em dueto com as vencedoras do #RFMNobleDuetos: Andrea Vergel, Bea Moreira, Ema Monteiro, Maria Fernandes e Sónia Ribeiro (Nii).