Novo aeroporto de Lisboa poderá ser em Santarém?

Nem Alcochete, nem Montijo. O novo aeroporto de Lisboa poderá, afinal, passar por Santarém. Há um novo projecto em marcha com o PSD “entusiasmado” e o líder do Grupo Barraqueiro e ex-accionista da TAP, Humberto Pedrosa, como o principal investidor.

Este novo plano passa por construir o novo aeroporto junto à área de serviço de Santarém, na A1, a cerca de 80 quilómetros de Lisboa, como avança a SIC.

Humberto Pedrosa, que foi afastado da administração da TAP em Maio de 2021, é “o principal rosto” de um grupo de investidores portugueses e estrangeiros que está a promover o projecto, ainda de acordo com o canal de televisão.

A ideia já foi apresenta ao primeiro-ministro, António Costa, e ao presidente do PSD, Luís Montenegro, bem como a “todas as Câmaras da comunidade intermunicipal da Lezíria do Tejo”, segundo nota a mesma estação.

O projecto está “a entusiasmar diversas estruturas do PSD”, destaca ainda a SIC.