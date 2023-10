Novembro traz Festa da Castanha a Krefeld

Com as temperaturas baixas a instalarem-se a um ritmo cada vez mais veloz em toda a Europa, as artes, ofícios e festividades tradicionalmente associadas a estas alturas do ano também regressam. Em novembro, Krefeld, na Alemanha, recebe a Festa da Castanha.

Este certame, organizado pela Associação Portuguesa de Krefeld – o mais antigo movimento associativo português em toda a Alemanha -, realiza-se a 11 de novembro, com hora de início marcada para as 20h30.

A animar as hostes com música e baile estará o conjunto FM Radio.

Sócios têm entrada livre, ao passo que o restante público pagará 8 euros (bilhete individual) ou 15 euros (bilhete para casal).

Haverá na ementa bacalhau à Braga e cabrito assado. As castanhas são oferta da casa.