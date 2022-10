Novembro: mês da cultura portuguesa em Kaiserslautern

A partir do dia 11 de novembro, a cidade de Kaiserslautern será o palco de um evento cuja programação é dedicada à cultura portuguesa. Uma iniciativa conjunta do Consulado-Geral de Portugal em Estugarda e da Câmara Municipal da localidade da Renânia-Palatinado.

No comunicado do Consulado-Geral de Portugal em Estugarda pode ler-se que “a programação cultural do evento vai incluir diversas expressões culturais, como as artes plásticas, a poesia, a música (instrumental e fado), um miniciclo de cinema e, ainda, uma palestra sobre língua portuguesa e o ensino do português na Alemanha”.

A inauguração está marcada para as 18h00, do dia 11 de novembro, no Wadgasseshof des Stadtmuseums Kaiserslautern. Conta ainda com “a presença da Presidente da Câmara Municipal de Kaiserslautern, Beate Kimmel, do Cônsul-Geral de Portugal, Leandro Amado, da Deputada da Assembleia da República Portuguesa, Nathalie de Oliveira e do Diretor do Departamento de Cultura de Kaiserslautern, Christoph Dammann, entre outras personalidades”, segundo avança a mesma fonte.

A exposição da pintora portuguesa, Maria Cinha, será a primeira ação do evento, seguindo-se de uma receção de produtos portugueses e de uma sessão de música e poesia, a cargo do Duo Ricardo Gama & João Correia e do ator Rainer Furch, que declamará excertos de “Os Lusíadas”, de Luís de Camões, em alemão.

Este evento conta com o patrocínio do BKM Sparkasse, da Caixa Geral de Depósitos, do Camões I.P. e da ZukunfstRegion Westpfalz.

#portugalpositivo