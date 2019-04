Nove entradas portuguesas no Top 30 de “marcas relevantes”

Há nove marcas portuguesas a marcar presença no Top 30 do ranking luso “Meaningful Brands 2019”, com a Compal em terceiro lugar, atrás de Google e Nivea.

A honestidade e a intervenção social são as principais exigências dos consumidores portugueses. Hoje, o ato de compra exige transparência: 88% dos consumidores considera que as marcas devem ser honestas nos compromissos e promessas que comunicam e 69% acredita que as empresas têm um papel mais importante do que os governos na criação de um futuro melhor (vs 55% a nível global)

As marcas que são relevantes asseguram um maior retorno, nomeadamente mais 55 pontos percentuais para intenção de compra (vs 24 pontos percentuais a nível global) e mais 60 pontos percentuais para recomendação (vs 39 pontos percentuais a nível global).

“Estas são algumas das principais conclusões dos resultados para Portugal do Meaningful Brands 2019, um estudo global e de grande alcance criado pelo Grupo Havas, que engloba, a nível local, 106 marcas em 14 setores, com 11.800 inquiridos, e liga o desempenho das marcas à nossa qualidade de vida e bem-estar”, sublinha Fernanda Marantes, CEO Havas Media Group Portugal.

Os resultados portugueses do Meaningful Brands 2019 concluem ainda, que os consumidores estão dispostos a pagar até mais 10% por um produto ou serviço de uma marca que seja relevante, nomeadamente mais 61 pontos percentuais no KPI Premium Price – prova de que a relevância é fundamental para a conquista de melhores resultados.

Este ano, o top 30 das marcas que fazem parte do top português do Meaningful Brands é:

Metade das marcas do Top 30 global marca presença no top 30 português, do qual fazem parte nove marcas portuguesas. Face à edição anterior, 80% mantêm-se no top 30 nesta nova vaga, aumentando o número de marcas portuguesas de 8 para 9.

Alimentação, Bens de Consumo e Internet&Media são os setores mais relevantes em Portugal (em 2017 eram Internet&Media, Transportes e Entretenimento). O setor Financeiro e o de Seguros continuam a ser os menos relevantes, apesar de terem crescido ao nível do MB index, sendo este crescimento maior no caso do setor dos Seguros.