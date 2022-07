Nove atletas portugueses vão aos mundiais de Halifax

O duplo medalhado olímpico Fernando Pimenta destaca-se na seleção de canoístas portugueses para os Mundiais de Halifax, cidade canadiana onde, entre 03 e 07 de agosto, defenderá o título de K1 1.000 e a prata nos 5.000.

O vice-campeão olímpico em Londres2012, com Emanuel Silva, em K2 1.000, e medalha de bronze em Tóquio2020, em K1 1.000, vai competir em K1 500, 1.000 e 5.000, bem como em K2 500 mix com a também olímpica Teresa Portela, que fará igualmente fazer o K1 200 e 500.

Pimenta é o atual campeão do Mundo em K1 1.000 e ‘vice’ em K1 5.000, títulos conquistados na Dinamarca, após os últimos Jogos Olímpicos.

João Ribeiro passa a liderar o K4 500, que conta ainda com Messias Baptista, Emanuel Silva e David Varela, sendo que João Ribeiro e Messias Baptista desdobram-se ainda no K2 500.

Kevin Santos completa o lote em K1 200.

Na canoagem adaptada, Norberto Mourão, medalha de bronze em VL2 nos Jogos Paralímpicos Tóquio2020, será acompanhado por Alex Santos, em KL1, que também esteve no Japão na estreia desta vertente no maior evento desportivo do mundo.

Campeão da Europa em 2021, Mourão conquistou o bronze nos últimos Mundiais.

Uma vez que os Europeus vão decorrer muito em cima desta prova, de 18 a 21 de agosto, em Munique, a seleção nacional apresenta-se desfalcada de uma série de elementos que estarão mais focados na prova na Alemanha, para conseguirem entrar para o Projeto Olímpico do Comité Olímpico de Portugal (COP).

Neste caso estão mais elementos femininos, nomeadamente o K4 500, bem como Marco Apura e Bruno Afonso, das canoas.

#portugalpositivo