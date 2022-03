Novas medidas para apoio às famílias do Luxemburgo

Depois de algumas negociações, o governo de Xavier Bettel aprovou mais um pacote de apoio às famílias no Luxemburgo. Veja algumas.

A indexação dos salários, a redução de 7,5 cêntimos no gasóleo e na gasolina, o congelamento do valor das rendas e o ajuste de subsídio ao pagamento das rendas são algumas propostas que estão ainda por ser aprovadas em nova reunião de parceiros, na próxima semana.

O primeiro-ministro grão-ducal criou diversas medidas para mitigar os efeitos da inflação e do aumento dos preços da energia, segundo o que o Contacto informa. Apenas poderão ser aprovadas em nova reunião agendada para o fim do mês.

“Se for alcançado um acordo, farei um anúncio à tarde na Câmara dos Deputados”, referiu na RTL Xavier Bettel, que reiterou, desde logo, que “a indexação dos salários não será posta em causa” pelas circunstâncias. A primeira parcela será acionada apenas em abril, como estava previsto. “(Atribuir a segunda tranche) sairia muito caro às empresas”, adicionou, pondo a hipótese do seu “adiamento” para 2023. Nesse caso, o Governo irá apoiar as famílias com baixos rendimentos, adaptando o crédito fiscal às necessidades destas famílias.

Deste modo, o Governo propõe implementar uma redução de 7,5 cêntimos por litro no gasóleo e na gasolina — medida que poderia ser aplicada a partir da próxima semana e estar em vigor até 31 de julho —, congelar o valor das rendas até ao final do ano e ajustar os subsídios de apoio ao pagamento habitacional.

Xavier Bettel não esconde a situação vertiginosa em que as empresas luxemburguesas estão desde o aumento do preço da energia, afirmando ser uma “situação sombria” à RTL.