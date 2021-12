Nova variante faz cair reservas de voos em Portugal

Sempre que surge uma nova variante do vírus covid-19, a procura de viagens parece sofrer um certo impacto.

Ainda é muito cedo para dizer qual a amplitude desse impacto, mas na primeira semana, o site de pesquisa de viagens momondo.pt viu uma queda nas pesquisas de voos internacionais em Portugal em cerca de 26%.

Ao mesmo tempo, parece que as pesquisas de voos para algumas regiões estão a diminuir mais lentamente ou permanecem ao mesmo nível da semana anterior. Os viajantes portugueses parecem sentir-se menos preocupados em viajar para as Maldivas, México e Brasil, com as pesquisas de voos para estes países a aumentarem cerca de 16%, 14% e 9% respetivamente.

As tendências de viagens baseiam-se nas pesquisas de voos efetuados em momondo.pt, no período entre 26/11/2021 e 01/12/2021 para voos com partida nos próximos 180 dias a partir de qualquer aeroporto em Portugal. Foram comparadas com as pesquisas realizadas no período entre 19/11/2021 e 25/11/2021 para o mesmo período de viagem.