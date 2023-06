Nova ponte Porto-Gaia vai custar 110 milhões

O concurso para a construção da nova ponte rodoferroviária sobre o rio Douro, que ligará o Porto a Vila Nova de Gaia, deverá ser lançado até ao Natal, revelou hoje o presidente da Câmara de Gaia.

“Até ao Natal ou início do ano, garantidamente [lançamento do concurso]”, disse Eduardo Vítor Rodrigues aos jornalistas, no final da reunião pública do executivo municipal.

O projeto da alta velocidade, que prevê ligar Porto e Lisboa em cerca de uma hora e 15 minutos, inclui a construção de uma nova ponte sobre o rio Douro, uma ponte com dois tabuleiros, um para uso rodoviário e outro para fins ferroviários, integrada no projeto de Alta Velocidade Porto-Lisboa.

O autarca explicou que, neste momento, falta “tratar a discussão pública”, que já terminou, e, portanto, acabar o processo.

Depois disso, acrescentou, o caderno de encargos será lançado a concurso público.

A nova travessia vai custar 110 milhões de euros, noticiou a Lusa em 06 de abril, com base numa resposta do Ministério das Infraestruturas ao deputado Firmino Pereira (PSD).

O investimento vai ser suportado “integralmente” pelo Estado, sublinhou Eduardo Vítor Rodrigues.

A consulta pública ao traçado ferroviário da linha de alta velocidade Porto – Aveiro, hoje consultada pela Lusa, encerrou com 822 participações e gerou críticas de autarquias atravessadas pelo percurso, sobretudo no distrito de Aveiro.

Eduardo Vítor Rodrigues considerou “natural” que um projeto desta envergadura interfira “aqui e acolá”, mas sendo estruturante para o país entendeu que é preciso compensar quem for prejudicado.

A construção do troço Porto-Soure (que integra ainda o lote Aveiro-Soure), está prevista para o período entre 2024 e 2028 e a entrada em funcionamento do serviço ferroviário em 2029, e a ligação a Lisboa deverá estar a funcionar em 2031.