Nova plataforma pretende ajudar ingresso no mercado de trabalho

Com a subida da taxa de desemprego em janeiro de 2023 para 7,1%, mais 0,3 pontos percentuais do que no mês anterior e 1,2 pontos percentuais acima da verificada em janeiro de 2022, a plataforma MyMentor (www.mymentor.pt ) , que conta com a parceria do IEFP, pretende ajudar todos aqueles que queiram ingressar no mercado de trabalho, bem como os que queiram evoluir na sua profissão ou na mudança de rumo profissional.

O projeto piloto irá arrancar na área metropolitana da Grande Lisboa e destina-se sobretudo a ativos com baixas qualificações e em situação de desemprego sazonal ou emprego precário, contando para isso com a divulgação junto das pessoas inscritas no IEFP, da região de Lisboa e Vale do Tejo. A plataforma myMentor quer auxiliar os portugueses a aceder ao mercado de trabalho, seja na pesquisa de emprego ou na preparação para o mercado de trabalho, disponibilizando diariamente cerca de 2 mil novas oportunidades de emprego, organizadas por profissão, localidade e data de publicação, bem como uma série de tutoriais e vídeos com dicas de especialistas para ajudar a aceder, com sucesso, ao mercado de trabalho. Neste contexto, a plataforma disponibiliza ainda questionários que têm como objetivo avaliar o perfil e as competências de cada indivíduo, indicando formações online, de forma a colmatar os conhecimentos em falta. Pretende-se, com isso, ajudar os portugueses a atualizar competências, adequando o seu perfil às necessidades do mercado de trabalho.

A myMentor (www.mymentor.pt ) é uma plataforma portuguesa e de utilização gratuita que disponibiliza conteúdos e ferramentas para o desenvolvimento de competências de empregabilidade e gestão de carreira.

Desenvolvida pela Associação Better Future, a myMentor apresenta ferramentas inovadoras para informação, capacitação e desenvolvimento de competências de gestão de carreira, destacando‐se particularmente a análise de tendências futuras de procura/oferta de emprego, a incorporação de algoritmos de inteligência artificial, através de uma ferramenta online que atualiza diariamente as ofertas de trabalho e a associação de competências a percursos de qualificação.

A myMentor, conta com financiamento do Portugal Inovação Social e da Fundação Calouste Gulbenkian, bem como da Fundação Santander e da Câmara Municipal de Cascais, e conta com a parceria do Instituto de Emprego Formação Profissional e da Agência Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional.