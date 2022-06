Nova mostra e festival de vinhos em Belém

O festival e mostra de vinhos “VINHOS a Descobrir – Summer Wine &Tastings”, organizado pela Inspire, chega ao Centro Cultural de Belém (CCB), em Lisboa, nos dias 25 e 26 de junho.

O festival estreia-se em Lisboa ao fim de dez edições, com o foco na divulgação dos vinhos portugueses e dos produtores independentes.

O mercado de vinhos é vocacionado para pequenos produtores portugueses, permitindo descobrir e rever vinhos, de várias regiões vitivinícolas de Portugal, a preços especiais.

Esta edição contará com mais de 520 referências, onde se espera cerca de 65 produtores, de todas as regiões, desde Trás-os-Montes até ao Alentejo, incluindo vinhos dos Açores e Porto Santo. Podem-se encontrar produtores de vinhos tranquilos, vinho do Porto, moscatel, vinho verde e espumantes, das mais variadas regiões.

Para além dos vinhos, o festival terá uma área gourmet com expositores de tapas e petiscos variados.

Os bilhetes encontram-se à venda no local e na TicketLine. O valor da entrada com copo para degustação e provas, mais uma senha para descontar 1€ em compras de vinhos (superiores a 10€/garrafa, não acumulável) é de 10€ por pessoa.