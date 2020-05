Nova Jérsia: português ajuda quem mais sofre com a pandemia

O luso-americano Sérgio Granados, vereador eleito na Nova Jérsia, está empenhado em programas de ajuda à população e trabalhadores a combater a covid-19 no condado de Union, um dos mais afetados pela pandemia nos Estados Unidos.

Sérgio Granados está a cumprir o terceiro mandato como ‘freeholder’ do condado de Union, um cargo que se assemelha ao de vereador de um município, com a diferença de que serve as 21 municipalidades do condado, com 520 mil habitantes de quase 50 nacionalidades.

Segundo a Universidade Johns Hopkins, o condado de Union regista 800 mortos e 13.600 casos positivos de covid-19, sendo um dos 50 condados mais afetados dos Estados Unidos.

Sérgio Granados disse à agência Lusa que “fazer parte da comunidade” é um dos princípios básicos que defende e que “retribuir é o mais importante que uma pessoa pode fazer”.

O luso-americano nasceu em Elizabeth, no estado de Nova Jérsia, de uma família portuguesa proveniente da povoação de Muro, em Seia.

Atualmente, Sérgio Granados participa em diversos programas de ajuda à população e entrega de equipamentos aos trabalhadores da linha da frente, conversando em português, inglês e espanhol.

“Nós todos falamos inglês, mas algumas das vezes é um grande sentimento (…) quando temos pessoas que podem falar a língua da nossa origem”, disse o luso-americano, acrescentando que “é uma grande honra poder falar português para a comunidade”.

“Dentro da cidade e do condado temos bastante portugueses que são polícias, bombeiros, médicos ou enfermeiros. Quando falas em português, há mais honra de fazer parte dessa equipa”, destacou.

Um dos programas de ajuda à população em que Granados está a participar começou na cidade de Elizabeth, na Nova Jérsia, com a distribuição de mil refeições por dia.

O programa começou com um apelo que o luso-americano recebeu do International Rescue Commitee, partilhado com o presidente da câmara municipal, Christian Bollwage, para a distribuição de comida produzida pela World Central Kitchen, na cidade de Nova Iorque.

A ajuda cresceu para a distribuição de 24 mil refeições por semana, contando até agora, quase 120 mil refeições entregues à população em toda a região do condado de Union.

Um outro programa é da organização sem fins lucrativos United Way, que se juntou à Amazon e ao conselho de ‘freeholders’, para entregar mais de mil produtos alimentares a diferentes fundações e organizações.

A entreajuda das instituições públicas, organizações e associações sobressai nos programas que Sérgio Granados desenvolve, tendo em conta que “durante a pandemia, as organizações têm menos dinheiro e menos pessoas a trabalhar, porque alguns podem ter contraído o coronavírus, outros foram para fora da área e menos pessoas estão dispostas a sair de casa”.

“As associações têm uma grande importância na ajuda aos outros. Dentro deste condado temos 40, 50 diferentes nações e todos têm diferentes maneiras de ajudar a nossa população”, sublinhou.

A comida, materiais de proteção e desinfetante também é distribuído pelos trabalhadores da linha da frente, em hospitais, em centros de teste da covid-19, bombeiros ou polícia.

“Gosto sempre de lhes agradecer e dizer que são os nossos heróis. A nossa comunidade está em dívida para eles, nunca podemos agradecer o suficiente pelo trabalho que estão a fazer”, contou Sérgio Granados.

Os programas desenvolvidos no condado de Union pelo conselho de ‘freeholders’ do condado de Union vão permanecer até a pandemia acabar.

O auxílio à população vai continuar, encontrando diferentes maneiras, prometeu Sérgio Granados, referindo-se a serviços sociais, ajudas de dinheiro, de trabalho, entrega de roupa e comida.

“Estamos a trabalhar em diversos programas para a segunda fase desta pandemia, quando as pessoas podem regressar ao trabalho”, garantiu o luso-americano, refletindo que “a vida nunca vai ser normal outra vez como foi antes”.

Veja uma entrevista de Sérgio Granados quando tomou posse no condado de Union: