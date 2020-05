Nova Iorque: Dia de Portugal celebra-se ‘online’

A New York Portuguese American Leadership Conference (NYPALC) vai celebrar o Dia de Portugal com transmissões em direto nas redes sociais. Os eventos vão começar logo no sábado dia 06 de junho, e continuar, claro está, na quarta-feira dia 10, informa uma nota enviada à redação do BOM DIA.

Desde a sua fundação em 1973, que a NYPALC tem reunido a comunidade portuguesa de Nova Iorque para celebrar o Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas.

Estando todos os eventos cancelados pela pandemia de covid-19, a NYPALC decidiu realizar o Dia de Portugal ‘online’. A celebração será transmitida em direto nas redes sociais da NYPALC (Facebook, Instagram, Twiter).

