Nova estratégia visa garantir sistema económico da UE

A Comissão Europeia apresentou esta semana uma nova estratégia para promover a abertura, a solidez e a resiliência do sistema económico e financeiro da UE para os próximos anos. Esta estratégia visa permitir que a Europa desempenhe melhor um papel de liderança na governação económica mundial, “protegendo simultaneamente a UE contra práticas desleais e abusivas”.

Esta estratégia está em consonância com a ambição da presidente Ursula von der Leyen de criar uma Comissão geopolítica e segue a Comunicação da Comissão de maio de 2020 intitulada #A Hora da Europa: Reparar os Danos e Preparar o Futuro para a Próxima Geração”.

Esta abordagem proposta baseia-se em três pilares que se reforçam mutuamente:

– Promover um papel internacional mais forte do euro, sensibilizando os parceiros de países terceiros a fim de fomentar a sua utilização, apoiando o desenvolvimento de instrumentos e índices de referência denominados em euros e promovendo o seu estatuto como moeda de referência internacional nos setores da energia e dos produtos de base, incluindo para novas fontes de energia como o hidrogénio;

– Continuar a desenvolver as infraestruturas dos mercados financeiros da UE e reforçar a sua resiliência, no respeitante, nomeadamente, à aplicação extraterritorial de sanções por parte de países terceiros.

– Continuar a promover a aplicação e o cumprimento uniformes das sanções da UE.

A estratégia hoje apresentada baseia-se na Comunicação de 2018 sobre o papel internacional do euro, que se centrou fortemente no reforço e aprofundamento da União Económica e Monetária (UEM). Uma União Económica e Monetária resiliente está no cerne de uma moeda estável. A estratégia reconhece igualmente o plano de recuperação sem precedentes «Next Generation EU» que a UE adotou para combater a pandemia de COVID-19 e ajudar as economias europeias a recuperarem e a abraçarem as transformações ecológicas e digitais.