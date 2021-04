Nova estratégia da UE para regresso voluntário e reintegração de migrantes

A Comissão Europeia adotou a primeira estratégia da UE sobre o regresso voluntário e a reintegração. A referida estratégia promove o regresso voluntário e a reintegração como parte integrante de um sistema comum da UE em matéria de regresso, um objetivo essencial do Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo. Introduz medidas práticas com vista a reforçar o quadro jurídico e operacional dos regressos voluntários da Europa e dos países de trânsito, melhorar a qualidade dos programas de regresso e de reintegração, estabelecer melhores ligações com as iniciativas de desenvolvimento e reforçar a cooperação com os países parceiros.

Margaritis Schinas, vice-presidente responsável pela Promoção do Modo de Vida Europeu, declarou: «A UE está a construir um novo ecossistema no domínio dos regressos, procurando aumentar a cooperação em matéria de readmissão, melhorando o quadro de governação, conferindo à Frontex um novo mandato operacional em matéria de regressos e designando um novo coordenador da UE responsável pelos regressos. A estratégia adotada sobre o regresso voluntário e a reintegração é mais uma peça desse puzzle. Os regressos são mais eficazes quando são voluntários e acompanhados de opções de uma reintegração genuína para os repatriados e a estratégia irá desenvolver uma abordagem mais uniforme e coordenada entre os Estados- Membros para realizar todo o seu potencial».

A comissária responsável pelos Assuntos Internos, Ylva Johansson, afirmou: «Apenas cerca de um terço das pessoas sem direito a permanecer na UE regressam ao seu país de origem e, destes, menos de 30 % fazem-no voluntariamente. Os regressos voluntários são sempre a melhor opção: põem a tónica na pessoa, são mais eficazes e menos onerosos. A nossa primeira estratégia sobre o regresso voluntário e a reintegração ajudará os repatriados da UE e de países terceiros a aproveitar oportunidades no seu país de origem, a contribuir para o desenvolvimento da sua comunidade e a aumentar a confiança no nosso sistema de migração, tornando-o mais eficiente.»

As diferenças entre os procedimentos de asilo e de regresso, os desafios na prevenção das fugas, a insuficiência dos recursos, a falta de dados, uma fragmentação geral e uma capacidade administrativa limitada para dar seguimento às decisões de regresso são fatores que contribuem para o escasso sucesso dos programas de assistência ao regresso voluntário. Através da proposta de reformulação da Diretiva Regresso, da proposta alterada de Regulamento Procedimentos de Asilo, do Regulamento Gestão do Asilo e da Migração e do Regulamento Eurodac revisto, a Comissão continuará a instituir procedimentos e normas comuns rápidos e equitativos para o asilo e o regresso, a acompanhar a concessão de assistência em matéria de regresso e de reintegração e a reduzir o risco de movimentos não autorizados. Através do seu mandato reforçado, a Frontex pode prestar assistência aos Estados-Membros em todas as fases do processo de regresso voluntário e de reintegração, incluindo no aconselhamento prévio ao regresso, no apoio após a chegada e no controlo da eficácia da assistência à reintegração. O coordenador responsável pelos regressos e a rede de alto nível para os regressos prestarão apoio técnico adicional aos Estados-Membros para reunir as diferentes vertentes da política da UE em matéria de regresso.

A prestação de aconselhamento atempado, personalizado e eficaz em matéria de regresso, que tenha em conta as circunstâncias de cada pessoa e as necessidades dos menores e dos grupos vulneráveis, bem como a assistência após a chegada, melhoram as possibilidades de uma reintegração com êxito e sustentável nas respetivas comunidades de origem. A Comissão irá trabalhar com a Frontex a fim de desenvolver um programa curricular comum para os conselheiros em matéria de regresso, que complementará o apoio já previsto da Agência e fará um melhor uso de ferramentas em linha, como o inventário de assistência ao regresso e à reintegração e o instrumento de assistência à reintegração. A Comissão, em cooperação com os Estados-Membros, a Frontex e a Rede Europeia de Regresso e de Reintegração, desenvolverá igualmente um quadro de qualidade dirigido aos prestadores de serviços de reintegração que identificará as normas comuns para a gestão de projetos, com o financiamento da UE.

A cooperação no domínio do regresso voluntário e da reintegração é um elemento essencial das parcerias no âmbito da migração que a UE irá reforçar ao abrigo do Novo Pacto em matéria de Migração e Asilo. A UE apoiará a adesão aos processos de reintegração nos países parceiros mediante o desenvolvimento de capacidades, fornecendo ao pessoal as competência necessárias ou apoiando as estruturas de governação de forma que estas possam responder às exigências económicas, sociais e psicossociais específicas dos repatriados. A UE continuará igualmente a prestar assistência ao regresso voluntário e à reintegração de migrantes bloqueados noutros países, nomeadamente através da exploração de novas parcerias. Por último, reforçará as ligações entre os programas de reintegração e outras iniciativas de desenvolvimento relevantes nos países parceiros. A Comissão irá garantir uma utilização mais coordenada dos recursos financeiros que estarão disponíveis ao abrigo de diferentes fundos da UE para prestar apoio à totalidade do processo de regresso voluntário e de reintegração.