Nova estirpe do vírus no Reino Unido estragou o Natal dos portugueses

No Reino Unido a situação é caótica para quem quer regressar a Portugal. Voos cancelados, testes caros e resultados que não chegam a tempo dos embarques.

As dúvidas multiplicam-se, as incertezas adensam-se e a confusão entre os emigrantes portugueses no Reino Unido – país de onde os viajantes devem sair com teste negativo à covid-19 nas 72 horas anteriores ao embarque – é de tal ordem que há até quem tenha desistido de viajar para Portugal, abdicando de passar as festas com a família.

omo João Rodrigues e a mulher. Ou quem tenha visto o voo ser cancelado em cima da hora e vá celebrar a quadra longe de casa e só, como Beatriz Pereira. Ou como Ricardo Pereira, que ficou bloqueado no Canal da Mancha e vai passar o Natal na cabine do camião.

“Há alguma desinformação, e era bom que houvesse orientações e recomendações sobre o que as pessoas devem fazer”, critica Nelson Calvinho, que chegou a Lisboa no domingo e descreve um cenário “caótico”. “Ainda pensei em não vir cá passar o Natal, mas tinha de renovar o passaporte, porque não há consulado em Londres”, conta o diretor de marketing da Nintendo no Reino Unido, para onde planeia regressar no dia 30, antes do Brexit. Isto se o voo não for, entretanto, cancelado.

