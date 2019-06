Nova Era: Colunista do BOM DIA homenageia cidade natal em livro

Acaba de sair o livro “Para uma Nova Era, Poesia & Prosa” do colunista do BOM DIA Remisson Aniceto.

Com 250 páginas, textos e imagens internas representativas da cidade natal do autor, uma belíssima capa com fotografia de Elvira Nascimento e na contracapa a nostálgica imagem noturna da Ponte Benedito Valadares (Ponte dos Arcos), trabalho da Silésia Silva, com a torre da Igreja Matriz de São José iluminando o céu.

“Uma obra poética de incontestável valor histórico e sentimental para a cidade mineira de Nova Era e seus habitantes”, explicou ao BOM DIA Remisson Aniceto.

“Quem não me conhece e lê o título ‘Para uma Nova Era, Poesia & Prosa” não imagina que com esta publicação eu finalmente realizo o meu antigo desejo de homenagear a minha cidade e os seus habitantes. Saí de Nova Era há quase quarenta anos, só retornando depois de bastante tempo e ultimamente é que tenho voltado mais amiúde à minha terra, uma ou duas vezes ao ano”, afirma Remisson Aniceto.

“A saudade sempre foi grande, assim como a vontade de rever os familiares e os amigos, muitos dos quais foram embora sem que eu pudesse revê-los uma única vez em todos estes anos. Durante este tempo me casei, tive filhos e uma neta e construí amigos muito queridos: os melhores presentes que Deus me deu e dos quais nunca me esquecerei. Mas também perdi muito com este afastamento e agora quero retomar, refazer e estreitar os laços, restaurar as emoções estacionadas no tempo e na memória: viver e reviver sentimentos, abraços e apertos de mão”, explica o poeta brasileiro, consciente de “que estes laços, estas emoções e sentimentos me esperam em Nova Era (sempre estiveram a me esperar), no seu relevo, no cheiro e nas cores da sua geografia, nas suas construções, no seu clima, na voz do vento e especialmente em cada uma das pessoas que fazem e sempre farão parte da minha vida. Nova Era representa um novo tempo, um reencontro comigo mesmo, reencontro com minhas raízes físicas, espirituais, emocionais e, sobretudo, com a minha paz de espírito”.

Além disso, o poeta considera “este livro uma homenagem aos meus familiares e amigos e, sobretudo, a todos os moradores de Nova Era, pessoas que trabalham para o seu crescimento e tudo fazem para preservar a memória e o património da cidade.

O lançamento oficial do livro tem lugar em São Paulo.