Nova época está a correr bem ao Créteil-Lusitanos

A temporada 2020-21 está a correr bem à Union Sportive Créteil-Lusitanos Football, equipa orientada pelo português Carlos Secretário que já está na segunda posição da National 1, em França.

Após 11 partidas, os “lusitanos” de Créteil partilham a liderança daquela divisão com a US Avranches, ambas com 16 pontos.

Na terceira posição segue o Bastia, igualado em termos pontuais com o quarto e quinto classificados, US Quevilly-Rouen e SO Cholet, respetivamente, com 15 pontos e menos dois jogos disputados.

Recorde-se que o Créteil-Lusitanos, onde atuam os portugueses Fábio Pereira, Alexandre Pardal e Daniel Martins, terminou a época passada em nono lugar.

