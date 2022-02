“Nova eleição, erros antigos”

A Comissão dos Assuntos Consulares e Participação Cívica e Política do Conselho das Comunidades Portuguesas (CCP) considera, em comunicado enviado ao BOM DIA, que as eleições legislativas do paasado domingo revelaram “erros antigos” no que respeita ao voto da diáspora.

Apesar de “propostas já anteriormente apresentadas por esta Comissão”, esta estrutura do CCP considera que as legislativas não correram bem nos dois círculos eleitorais do estrangeiro.

“Reconhecendo o esforço abnegado realizado pela Administração Eleitoral do Ministério da Administração Interna, não é de todo admissível voltar a constatar os mesmos problemas que afligiram eleições anteriores”, afirmam os conselheiros que pedem ao legislador “e demais estruturas do Estado Português para implementar as alterações necessárias, para que sejam ultrapassados os sistemáticos e recorrentes constrangimentos”.

Assim, a Comissão dos Assuntos Consulares e Participação Cívica e Política do CCP propõe dez medidas que poderão melhorar a participação eleitoral dos cidadãos Portugueses residentes no estrangeiro:

1. Uniformização, no estrangeiro, das formas de votação (presencial, postal e electrónica) em todas as eleições em Portugal;

2. Implementação, como absoluto mínimo, de cadernos eleitorais desmaterializados em todos os Consulados;

3. Fim da notificação prévia da escolha pelo voto presencial no respectivo Consulado, que impediu a votação dos que não receberam o boletim de voto em tempo útil ou de todo;

4. Implementação sistemática, no âmbito do teste realizado em Évora, do voto electrónico presencial em todos os Consulados, dispensando assim a tradicional logística associada ao envio de toneladas em boletins de voto a partir de Lisboa;

5. Possibilidade de envio electrónico do boletim de voto diretamente para quem preferir votar pela via postal, dispensando a logística e problemas associados a um envio totalmente centralizado desde Lisboa;

6. Descentralização, negociada pelas respectivas estruturas diplomáticas portuguesas, do porte-pago, utilizando o serviço postal de cada país para assegurar a eficácia e automatismos de um serviço reconhecido localmente, em vez das rejeições associadas a um porte-pago internacional;

7. No modelo de voto postal, envio do boletim de voto para o respectivo Consulado, através do porte-pago acordado ao abrigo do ponto anterior, em vez de para Lisboa;

8. Implementação urgente do voto electrónico descentralizado, mantendo a credibilidade e integridade do processo eleitoral;

9. Implementação do voto em mobilidade para quem reside no estrangeiro, à semelhança dos eleitores em território português, quer para quem esteja deslocado em Portugal ou noutras áreas consulares;

10. Retificar procedimentos consulares relacionados com o ato de renovação do Cartão de Cidadão, que retira unilateralmente o utente do recenseamento eleitoral, impedindo-o assim de exercer o seu direito fundamental de voto.

A Comissão mostra-se ainda disponível para trabalhar com o Estado português nesta importante matéria, “emprestando o seu conhecimento do terreno para procurar soluções, no sentido de fortalecer a melhoria da participação cívica das comunidades”.