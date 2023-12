Nova edição dos Encontros PNAID prestes a começar

Cerca de 700 participantes são esperados a partir desta quinta-feira em Viana do Castelo, na segunda edição dos Encontros do Programa Nacional de Apoio ao Investimento da Diáspora (PNAID), o maior evento de investimento da diáspora.

Dirigido a cidadãos portugueses residentes fora de Portugal que pretendem investir no país ou expandir o seu negócio, o encontro visa “promover o investimento da diáspora, fomentar as exportações, apoiar a internacionalização dos negócios locais e contribuir para a coesão territorial através do potencial empreendedor das comunidades portuguesas”.

“É o momento para conhecer as políticas, programas, prioridades e oportunidades de investimento em Portugal”, de acordo com a página do PNAID (Ministério dos Negócios Estrangeiros).

Trata-se de uma iniciativa conjunta do secretário de Estado das Comunidades Portuguesas e da secretária de Estado do Desenvolvimento Regional.

A segunda edição é organizada pelo município de Viana do Castelo, em parceria com a Comunidade Intermunicipal do Alto Minho e da Comissão de Coordenação e Desenvolvimento Regional do Norte, e tem como temas em destaque a “Economia Azul, Energias Renováveis e Sustentabilidade” e “Agenda Cultural, Património e Ciência”.

Entre quinta-feira e sábado são esperados cerca de 700 participantes. A edição de 2022, realizada em Fátima, juntou mais de 750 participantes de 35 nacionalidades, contando com a intervenção de mais de 100 oradores.