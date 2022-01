Isto do politicamente correcto dá-me nervos.

Ia partilhar aqui uma piada que contei ontem a pessoas amigas , mas que não posso partilhar porque a nova censura não permite, ou melhor, iria adjectivar-me de umas quantas coisas com as quais que não me identifico.

Isto é a nova censura que nos obriga a nos autocensurarmos.

Pedro Guimarães