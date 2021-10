Nova app portuguesa dá um empurrão à cultura no regresso à normalidade

A ansiedade das pessoas pela retoma das suas vidas sociais pré-pandémicas é visível e está em crescendo, ao ponto de alguns especialistas considerarem que, uma vez levantadas todas as restrições ditadas pela crise global de saúde pública, a indústria de eventos necessita de estar preparada para dar resposta não só a um aumento sem precedentes da procura, como a alguns desafios extra. Inclusive porque novas realidades exigem, além de novas formas de trabalho, ferramentas mais modernas.

Não por acaso, uma agência digital criativa sediada no Porto, a Red Adviser, desenvolveu uma aplicação informática para dispositivos móveis que, desde há dois meses, possibilita aos portugueses agregar nos respetivos smartphones e tablets toda a oferta cultural do País, localidade a localidade, com possibilidade de aquisição rápida de bilhetes, no mesmo instante. O recurso permite ainda pesquisa e filtragem de acontecimentos, partilha de informação e sugestões personalizadas.

Criada para ser a app de referência, a Whatsupintown coloca no bolso (e na palma da mão) de cada um de nós, de forma gratuita, toda a informação disponível sobre qualquer espetáculo de música, teatro, dança, artes performativas, stand-up, festival, exposições, e festas e romarias em cartaz. Quer decorram ao vivo, em formato digital ou de uma forma híbrida.

O número de utilizadores da app (disponível na Google Play e na Apple Store) está a crescer exponencialmente a cada dia que passa, mas a Whatsupintown pretende ser a escolha de eleição de 100 mil portugueses até o final de 2021.

A entrada no mercado está a correr “acima das expectativas” e o “feedback tem sido extremamente positivo”, adianta Rita Cunha, diretora executiva da Red Adviser, até porque, “sentimos que a plataforma está a ser uma boa impulsionadora cultural, numa altura crítica para o setor, que anseia por mais público”.

“A verdade é que não tivemos muito tempo para rir nos últimos tempos, mas o riso está de volta e em grande forma” pode ler-se na sinopse de um espetáculo de stand-up comedy ao vivo que faz parte da agenda da Whatsupintown para os meses mais próximos.

Ora, a aplicação da Red Adviser quer contribuir para esse estado de espírito e ser o fiel aliado das pessoas que passaram o confinamento com saudades dos eventos e a relembrar aqueles a que iam.

Do lado dos promotores de eventos e espetáculos portugueses, elementos nucleares para o sucesso da solução informática, a adesão corre também a contento, com o avançar do desconfinamento e a reposição da lotação total dos espetáculos.

Além da versão para o grande público, em mobile, a plataforma tem uma versão web (whatsupintown.com), onde os parceiros (produtores, promotores de espetáculos e artistas, etc.) podem introduzir e alterar os dados das suas iniciativas, segundo a segmentação definida.

A Red Adviser está igualmente a estabelecer protocolos de colaboração com as autarquias portuguesas, por forma a robustecer a plataforma com o máximo de localidades e as respetivas realizações culturais.

A extensão da Whatsupintown a outras categorias de artes performativas é um dos próximos passos, bem como alguns upgrades tecnológicos, entre os quais se encontram melhorias na pesquisa por local de espetáculo e nas notificações de alterações de datas/cancelamentos de iniciativas.

