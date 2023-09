Notícias falsas: novos livros de Cavaco Silva

Cavaco Silva vai lançar este ano um novo livro de ensaios intitulado “O Primeiro-Ministro e a Arte de Governar”.

O livro terá 10 capítulos sobre as competências do primeiro-ministro e suas boas práticas na função.

Para 2024, está prometido um segundo volume de ensaios com o título “O Primeiro-Ministro e a Arte de se Governar” com ensaios aguardados com imensa expectativa: “Como Recomendar um Banco Falido: Memórias de uma Amizade com a Família Espírito Santo”, “Como Investir no BPN: Caso Prático de Como Actuar no Mercado Bolsista”, “Como Ser Mais Sério do que todos os Outros: Lições de Vida da Minha Maria”, “Como ser Democrata e Recusar Todos os Debates Eleitorais”, “Como Escolher, Gerir e Manter Ministros Denunciados pelo jornal Independente”.

Neste momento, ainda está no segredo dos deuses quem são os escolhidos para apresentar os livros e para escrever os prefácios.

Voluntários que se ofereceram logo que souberam das intenções do seu antigo chefe: Marques Mendes, Pedro Santana Lopes, Duarte Lima e Manuel Dias Loureiro.