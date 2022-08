Notas sobre o emprego em Portugal e Espanha

A União Europeia tem presentemente 12 milhões de desempregados e 4 milhões de vagas por preencher.

O número de vagas por preencher na União Europeia tem vindo a aumentar nos últimos 10 anos e é presentemente de 2.8%.

O mercado de emprego de Portugal e Espanha caracteriza-se pelo elevado desemprego jovem e dos profissionais com +50 anos.

Nas economias ibéricas há uma enorme desadequação entre as qualificações dos trabalhadores disponíveis e as necessidades das empresas.

Portugal e Espanha são dos países mais envelhecidos do mundo. Os maiores de 50 anos serão o grosso da sua força laboral nos próximos 10 anos.

Portugal e Espanha têm muitas vagas para quadros com perfis técnico-profissionais nos setores: Tecnológico, Indústria, Construção, …

Tecnologias: Faltam programadores, project managers de IT, cibersegurança, arquitetos de sistemas, administradores de bases de dados, engenheiros de redes, …

Indústria: Faltam técnicos de robótica, soldadores, fresadores, torneiros mecânicos, …

Hotelaria: Faltam cozinheiros, empregados de mesa, …

Construção: Faltam pedreiros, técnicos de cofragens, encarregados gerais, gruístas, …

Há muitas oportunidades de emprego em Portugal em áreas de vanguarda:

Tecnologias disruptivas: cloud computing, impressão 3D …

Inteligência Artificial

Marketing Digital

Comércio Digital

Robotização, Digitalização …

Portugal é cada vez mais um hub de referência para startups a nível europeu:

Mão de obra formada em universidades portuguesas de renome internacional

Bom domínio de línguas estrangeiras

Ótimas infraestruturas (comunicações, hospitais, escolas, universidades, …)

Um crescente Nº de incubadoras de startups

Sistema fiscal atrativo

O nosso país é hoje um dos principais destinos turísticos do mundo pela sua história, praias espetaculares, clima ameno, elevados níveis de segurança e de padrões de vida com custos acessíveis, que fazem de Portugal um local de eleição para um crescente nº de cidadãos estrangeiros.

Portugal tem muita apetência por investidores que aportem dinheiro e know-how a muitos dos negócios que têm vindo a ser criados nos últimos, em especial aos de muitas startups.

Portugal é um país atraente para um crescente Nº de cidadãos estrangeiros, que estabelecem aqui a sua residência permanente, em especial para Franceses, Brasileiros e Britânicos, sendo já considerado a Florida da Europa e um Eldorado para reformados estrangeiros:

Beneficios fiscais

Custos de vida quando comparados com o resto da europa

Clima agradável

População acolhedora

País atraente

Sistema de saúde eficaz

Sentimento de segurança

Ampla gama de serviços públicos de qualidade (escolas, universidades, centros comerciais, recintos desportivos e de espetáculos, …)

Inúmeros eventos internacionais

70% dos cidadãos dos EUA que perderam o emprego durante a pandemia tinham +55 anos e no Reino Unido a taxa de emprego dos profissionais com +50 anos caiu o dobro do que a dos profissionais entre os 25 e 49 anos.

Problemas macroeconómicos com que se deparam as economias europeias:

Escalada da inflação

Subida das taxas de juro

Aumento dos preços da energia

Escassez e aumento dos preços das matérias-primas

Redução do poder de compra

Desaceleração das taxas de crescimento das economias e preocupação com cenários recessivos

Portugal continua a receber um crescente Nº de Shared Services de multinacionais dos setores Tecnológico, Farmacêutico, Banca, Indústria, Aviação, …

Alguns Shared Services de renome: Accenture, Cisco, Bosch, Airbus, Europcar, BNP Paribas, …

Tendências do mercado de emprego no sul da europa:

+ Feminino

+ Envelhecido

+ Cosmopolita

+ Tecnológico

+ Precário

+ Flexível

+ Híbrido e Remoto

A pandemia acelerou a transformação do mercado de trabalho:

Maior concorrência profissional com o trabalho remoto e híbrido

Trabalho por projetos e maior rotação profissional

Necessidade de reciclagem permanente

Surgimento de novas profissões

Vivemos numa era de desglobalização industrial e ao mesmo tempo num crescente processo deglobalização do mercado de emprego

A pandemia acelerou a transformação do mercado laboral na europa:

Necessidade reskilling e upskilling permanente dos trabalhadores

+50% da força laboral terá que se reciclar até 2030

Um vasto nº de empregos correm o risco de ser perdidos ao longo da próxima década p’ crescente processo de automatização e digitalização dos negócios

As Tecnologias estão a automatizar 50% das tarefas da população laboral

A Robótica e a Inteligência Artificial estão a transformar o dia-a-dia das empresas

O setor hoteleiro em Portugal e Espanha estão com níveis de ocupação similares às de 2019 – o melhor ano turístico de sempre, contudo com taxas de rentabilidade bastante inferiores devido ao aumento dos custos energéticos, de fornecimentos e dos custos laborais.

Um trabalhador sénior com a experiência e capacidade de se atualizar em permanência é um super-profissional porque goza do melhor dos dois mundos, em especial quando o consumo sénior gera +25% do PIB na Europa.

Hoje um profissional com 60 anos poderá estar na plenitude das suas capacidades e a exercer as funções mais complexas que alguma vez já teve.

