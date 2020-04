Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira dos Cortiços

Ano após ano terminavam as férias da Páscoa e nunca consegui assistir à festa da Aldeia, a festa da Nossa Senhora dos Prazeres em Macedo de Cavaleiros.

A Festa acontecia sempre na segunda-feira de Pascoela movendo-se com a Páscoa, e já as aulas do 3º período recomeçavam e o regresso ao Porto tinha acontecido.

A nossa Casa foi durante anos zeladora do Pendão da Senhora dos Prazeres, pois foram os meus bisavós que em tempos patrocinaram os seus bordados e ornamentos dourados do Pendão que abria a procissão, e para o qual são necessários 8 homens robustos. Logo atrás seguia o andor com a Santa que descia do altar para percorrer as ruas estreitas mas devotas da pequena aldeia.

Segundo ouvi dizer a promessa à Santa foi feita num ano de muita seca, coincidindo ter chovido na segunda de Pascoela desse ano, instituindo-se a partir daí realizar sempre nessa segunda-feira, a Festa da Nossa Senhora dos Prazeres.

A devoção à Virgem Maria, sob o título de Nossa Senhora dos Prazeres, aconteceu em Portugal no final do séc XVl; a história conta que a imagem da Virgem apareceu em cima de uma fonte de água na cidade de Alcântara, e a partir dessa altura começou a ser invocada para as ocasiões de seca.

A Festa da Nossa Senhora dos Prazeres de 2020 celebrou-se mais uma vez na Segunda-feira de Pascoela, ontem dia 20 de abril. Mas desta vez não houve procissão, nem festejos!…nem tão pouco o “estrelóquio” do fogo de artifício. Nem os imigrantes que, todos os anos vêm a Portugal agradecer à Senhora dos Prazeres as Graças recebidas durante o ano, puderam celebrar junto dos seus Familiares e Amigos a sua fé no lugar da sua identidade.

Mas a Senhora dos Prazeres desceu do seu altar graças à dedicação do Padre, do Presidente e Vice-presidente da Junta de freguesia e, à boleia de uma carrinha de caixa aberta, foi abençoando o confinamento de uma população devota. Abençoou também todos os filhos da Aldeia que, ao verem através das redes sociais a Senhora da sua devoção coroada de rosas percorrer sem público as ruas da sua terra, reforçaram a sua fé.

A afirmação da fé é sempre um encontro individual no mais íntimo da nossa identidade, um sentimento iluminado pela “visão” do essencial.

Que estes momentos de confinamento façam de cada coração um templo de esperança.

Numa Europa carente das suas raízes cristãs, emocionei-me ao ver a fotografia que acompanha este texto.

“Oração a Nossa Senhora dos Prazeres

Nossa Senhora dos Prazeres, nossa Mãe querida,

lembrando-me de vossas grandes alegrias:

a Anunciação do Senhor,

a visita à vossa prima Santa Isabel,

o Nascimento do Menino Deus,

a adoração dos Magos ao vosso Divino Filho,

o encontro de Jesus no templo,

a Ressurreição de Cristo e a vossa gloriosa Assunção,

queremos pedir a vossa intercessão por nó

se pelas nossas famílias junto a Deus.

Que Ele nos livre das doenças e dos perigos,

do desemprego e da desunião.

Nossa Senhora dos Prazeres,

ajudai-nos a sermos bons seguidores do vosso adorado Filho,

lendo e refletindo a Bíblia Sagrada,

alimentando-nos de Jesus na Eucaristia e participando ativamente na nossa comunidade.

Queremos viver o mandamento do amor no nosso caminho e na nossa vida dentro da justiça,

colaborando na construção da paz e da fraternidade.

Amém!”