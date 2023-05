Após o lançamento de “Volta pra Mim” e “Orquídeas“, Picas anuncia o seu novo single “Nos Meus Lençóis“, que será apresentado ao público sexta-feira, dia 05 de maio.

“Nos Meus Lençóis” vem acompanhado de videoclipe, realizado por Arlindo Camacho, e já poderá ser ouvida por todos os “corações partidos”.

O novo tema retrata “a fase mais perigosa do fim de uma relação”, de acordo com a artista, explicando que “fala sobre quando olhamos para trás e só nos lembramos do lado bom e parece não fazer sentido ter acabado”. No final “ficam as as memórias pintadas com cores mais bonitas à luz da distância”, acrescenta.

Picas e Bruna Magalhães são as autoras da música e da letra, que de acordo com o comunicado, é uma letra vulnerável que cria contraste com uma batida “uplifting”, ajustada à chegada do Verão.