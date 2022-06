Nos EUA já se festeja o 10 de Junho

As celebrações do Dia de Portugal começaram esta quinta-feira em várias cidades norte-americanas e irão prolongar-se durante o mês, com festejos que incluem içar da bandeira, arraiais e concertos.

Em Union, no estado de Nova Jérsia, a Associação Cívica Luso-Americana (PACA, na sigla em inglês) içou a bandeira portuguesa, dando assim início às festividades do Dia de Portugal, de Camões e das Comunidades Portuguesas no município.

Já para sexta-feira e sábado, a PACA organiza um evento que incluirá muita música e comida portuguesa.

Em Elizabeth, cidade de Nova Jérsia que acolhe uma grande comunidade lusitana, os festejos começam no dia 3 de junho e estendem-se até ao próximo dia 8, e incluem uma cerimónia de içar da bandeira, dois dias de arraial, um desfile e uma missa do Dia de Portugal na Catedral do Sagrado Coração, em Newark.

Ainda em Nova Jérsia, na cidade de Kearny, a Associação Cultural Portuguesa daquela região projetou os festejos para 5 de junho, tendo programado para esse dia uma missa solene, o içar da bandeira na Câmara Municipal e um arraial com muita sardinha e muita música.

Um pouco mais ao lado, em Mineola, cidade no estado de Nova Iorque que é presidida pelo luso-americano Paulo Pereira, 12 de junho foi o dia escolhido um grande desfile da comunidade portuguesa na região, após um hiato de dois anos devido à covid-19.

Em Rhode Island, na região de Nova Inglaterra, a música será parte principal dos festejos, que contarão com atuações bem portuguesas como dos Concertinas de Portugal, Ruben Aguiar, Tânia da Silva, entre outros.

De 9 a 12 de junho, a festa será feita na Avenida Ponta Delgada, em Fall River, no estado de Massachusetts, onde a organização quer fazer uma celebração memorável, após a pandemia.

Zé Amaro, Lucenzo e Rodrigo Leal, filho de Roberto Leal, são alguns dos nomes que vão subir ao palco ao longo desse fim de semana e que a organização do evento espera que atraiam multidões.

Também no dia 12, mas em Connecticut, as celebrações começarão com um desfile cultural, sendo seguido por várias atuações musicais e de dança, jogos de futebol e demonstrações de culinária portuguesa.

Na Florida, comida e música tradicional portuguesa não faltarão nas celebrações marcadas para cidades como Palm Coast, St. Petersburg ou Port St. Lucie.

Na Califórnia, em San Jose, o Dia de Portugal irá comemorar-se com uma exibição dedicada aos 600 anos da descoberta da Madeira no Museu Português, que celebra 25 anos, seguindo-se uma missa, um desfile e muitos concertos musicais no dia 11 de junho.

