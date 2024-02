Nós, Cidadãos! quer plataforma para sugestões e reclamações do emigrantes

Mickael Fernandes, representou o Nós, Cidadãos! no debate que o BOM DIA organizou com os cabeças de lista candidatos à legislativas de 10 de março, apesar de ser quem encabeça a lista daquele partido pelo Círculo Fora da Europa.

Para o luso-venezuelano, o seu partido está “no centro político” e tem por objetivo “governar com bom senso e aproveitando propostas sensatas, sem extremismos”.

Uma das ideias mais originais avançadas por Fernandes é a criação de uma plataforma online “onde as pessoas possam expressar suas queixas e sugestões para resolver problemas nos consulados e nas comunidades”, explicou o candidato a deputado, prometendo que tomará essa iniciativa se for eleito, porque “a diáspora tem de ser ouvida”.

O Nós, Cidadãos! propõe a alteração dos círculos eleitorais com a adição de mais deputados, e Mikael Fernandes justifica esse aumento com a implementação do voto eletrónico que irá aumentar a participação eleitoral, mas também ” poderia “resolver o problema da abstenção e dos votos nulos”.

O Nós, Cidadãos “reconhece a urgência da renovação da rede consular”, e Mikael Fernandes fala por “experiência, como emigrante e conhecedor da vida da emigração”.

Veja aqui o debate organizado pelo BOM DIA com ADN, CDU, Nós Cidadãos, AD, RIR, BE e Iniciativa Liberal: