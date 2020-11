Norte de Portugal bate recordes de vendas de Porsches elétricos

O Norte de Portugal é a região da Península Ibérica que mais Porsche eletrificados (híbridos e elétricos) vende. O grande responsável pelo incremento nas vendas é o Taycan, o desportivo elétrico.

As vendas do Taycan arrancaram, no entanto, em fevereiro e a marca conta chegar ao fim do ano com 230 unidades vendidas, podendo mesmo chegar às 300. Uma performance que ajuda a explicar o facto de a marca alemã ter crescido, este ano, 32%, quando o mercado nacional se retraiu em 42%.

“O aumento deve-se muito ao Taycan e às denominadas pré-vendas. Ou seja, clientes que encomendaram o carro antes de ser declarada a pandemia. Para janeiro esperamos uma nova versão de entrada de gama, que deverá custar menos de 100 mil euros e, dentro de meio ano, deverá chegar ao mercado o Taycan Cross Turismo [com maior altura a solo e mais espaço interior]”, afirmou Nuno do Carmo Costa, diretor de marketing e relações públicas da Porsche em Portugal.

