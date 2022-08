Nord Stream vai voltar a parar de dar gás

No fim do mês de agosto, o gasoduto Nord Stream 1 vai interromper as entregas de gás à Europa. A “manutenção” do gasoduto é a causa explicada para a paragem do abastecimento.

Será entre os dias 31 de agosto e 2 de setembro que o abastecimento irá estar interrompido. A Gazprom, empresa russa, refere que “é preciso fazer manutenção a cada mil horas” de operação, como refere o Jornal de Notícias.

A interrupção acontece num momento de crise energética na Europa, consequência da guerra na Ucrânia. Outras fontes de gás para a Europa estão a ser estudadas, podendo passar por Portugal.