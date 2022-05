Noivas de Santo António chegam ao Canadá

Uma organização portuguesa no Canadá vai retratar num festival de cultura as noivas de Santo António. “Como é conhecido, no dia 12 de junho, a cerimónia das Noivas de Santo António tem lugar em Lisboa. Não podemos fazer nessa altura, nem com essa dimensão, mas é um tributo que lhes fazemos aqui em Mississauga”, afirmou Maria de Fátima Esteves, de 66 anos, presidente da Portugalo Heritage Fest Inc.

A associação vai organizar em 10 de setembro, entre as 10:00 e as 23:00 (horas locais), na Mississauga Celebration Square, o primeiro festival Portugalo Heritage Fest, que pretende celebrar e partilhar a cultura e história portuguesa com as outras comunidades, na cidade.

No entanto, o casamento à moda de Lisboa será um dos principais destaques do evento para ajudar casais luso-canadianos que financeiramente têm algumas dificuldades.

“Vamos ter três casais, que terão a cerimónia em grupo, com tudo pago, cada um pode fazer-se acompanhar de 20 convidados”, revelou Maria de Fátima Esteves, no Canadá desde os 13 anos.

Os candidatos podem-se registar até 22 de julho, através do ‘site’ portugalofest.ca, sendo anunciados os vencedores no dia 29 de julho.

Para a seleção dos três casais, um júri composto por três elementos, avalia através de pontuação os vários candidatos, sendo necessário preencher os 13 requisitos obrigatórios.

A cerimónia terá lugar no jardim, junto à praça em Mississauga, transmitida em ecrãs gigantes existentes no local.

São esperadas entre 10 a 15 mil pessoas no festival que vai “mostrar a cultura portuguesa”, não só aos residentes de Mississauga e da região de Peel, mas a toda a Grande Área de Toronto.

Além da gastronomia tradicional portuguesa, a música também será um dos principais atrativos do certame, com a presença de artistas e ranchos folclóricos locais e dois artistas a anunciar de Portugal.

No recenseamento de 2016 existiam em Mississauga mais de 31 mil portugueses e lusodescendentes.

