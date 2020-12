Noites frias de Portugal

Jornalista, escritor e poeta, São Pedro do Sul

Nas noites frias de inverno dou-te castanhas

Geropiga, e também um tigela de caldo

Um naco de carne de porco das entranhas

E dou-te uma botija de água quentinha.

Dou-te também poemas, misteriosas flores

Um lindo livro cheio de versos

Muitas rosas com fortes odores.

Dou-te ainda escudos, euros e dólar furado

Por um poema solitário e bastardo

Para recitar nas noites frias em Portugal.

E quando nas noites frias ao borralho

Se escuta um poeta sem quatro costados

Rececitando versos com a caneca na mão

Talvez uma castanha lhe estoire na boca.

Quem canta a nona sinfonia do silêncio,

quem comprará uma camisa de seda

Suja de batom, vinho e de brisa?

Quem guarda ainda na gaveta

0 som de um velho Stradivarius

E recita um poema da treta

E diz que anda mal dos ovários.

Quem fincará uma estaca no peito

Atingindo o coração do poeta,

Incendiará seu mundo de poesia?

Quem lhe torpedeia a imaginação,

E grita alto: poeta duma figa?

Que vive no centro do tempo,

E prefere antes amor do que briga.

José Valgode