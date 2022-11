Noite desinspirada do Sporting foi salva por golo do Tottenham

O Sporting despediu-se da Liga dos Campeões de futebol com um desaire caseiro perante o Eintracht Frankuft (2-1) e esteve ‘pé e meio’ fora das provas europeias, mas acabou ‘apenas’ por cair para a Liga Europa.

No fecho do Grupo D (sexta e última jornada), no Estádio José Alvalade, os lisboetas chegaram ao intervalo em vantagem no marcador (e também no primeiro lugar do agrupamento), com um golo do brasileiro Arthur Gomes, aos 39 minutos, mas deitaram tudo a perder na segunda parte.

A equipa do Sporting eclipsou-se e o Eintracht Frankfurt justamente protagonizou a reviravolta na partida, pelo japonês Kamada, aos 62 minutos, de grande penalidade, e pelo francês Kolo Muani, aos 72, seguindo para os oitavos de final da ‘Champions’.

A precisar de apenas um empate para garantir a passagem (e fazer história com três equipas portuguesas pela primeira vez nos ‘oitavos’), os ‘leões’ não aguentaram a pressão e só não ficaram já de fora da Europa devido ao triunfo do Tottenham em Marselha (2-1), com os ingleses a marcarem o segundo golo aos 90+5 minutos, na última jogada da partida.

Segue-se a Liga Europa, mas a crise no Sporting continua bem ‘viva’, com um registo de três jogos seguidos sem vencer e apenas uma vitória nos últimos seis. Além disso, a equipa de Alvalade sofre golos há 10 encontros consecutivos.

Depois das ‘poupanças’ de Arouca (derrota por 1-0), o técnico Rúben Amorim fez regressar seis dos habituais titulares, mas manteve Arthur Gomes no ‘onze’ e Trincão no banco de suplentes.

Logo aos oito minutos, o inglês Edwards ainda assustou o guarda-redes Trapp, mas o jogo foi quase sempre disputado longe da balizas, com o Sporting a apresentar-se bastante lutador, mas com pouca organização e sobretudo muito ansioso.

O mesmo aconteceu com o Eintracht Frankfurt, obrigado a vencer para seguir em frente na Liga dos Campeões.

Aos 32 minutos, o Sporting perdeu Nuno Santos por lesão, com tudo a apontar que o ala dificilmente voltará a atuar antes da pausa para o Mundial2022. Matheus Reis foi o substituído escolhido.

À imagem do que estava a ser a partida, num lance com ressaltos e ‘trambolhões’, a equipa de Lisboa chegou à vantagem, por Arthur Gomes, com ajuda importante por parte dos germânicos.

Após centro para a área de Ugarte, Sow ‘assistiu’ de cabeça o extremo brasileiro e depois Trapp facilitou demasiado num remate que praticamente foi à sua figura.

Mesmo sem jogar bem, o Sporting chegava ao intervalo a vencer e no primeiro lugar do grupo, já que o Marselha batia em França o Tottenham, e com todas as condições de, pelo menos, seguir em frente na ‘Champions’.

O Eintracht lançou o veterano Rode para o meio campo e o germânico foi determinante na segunda parte, ganhando por completo o controlo da bola a Pedro Gonçalves e Ugarte, embora o uruguaio tenha atuado claramente tocado (teve mesmo que ser substituído mais tarde).

O domínio passou a ser germânico e o empate chegou pelos pés do japonês Kamada, na marcação de uma grande penalidade, após braço na bola de Coates. Tal como Ugarte, o capitão ‘leonino’ esteve a coxear durante praticamente toda a partida, mas ficou em campo até final.

Amorim lançou Essugo e Trincão (que jogo desastrado do internacional português), mas em Alvalade já se sentia que a reviravolta era uma forte possibilidade, tal a superioridade da equipa de Frankfurt.

E, assim aconteceu, aos 72 minutos, com o francês Kolo Muani, à entrada da área, a ganhar na força a Gonçalo Inácio e depois a fuzilar um desamparado Adán.

Em desespero, Rúben Amorim tirou St. Juste, um central, e colocou em campo Jovane Cabral (tinha apenas seis minutos jogados esta temporada), mas o Sporting nunca conseguiu criar qualquer tipo de perigo real junto da baliza do Eintracht.

Quando o apito final soou, o Sporting estava eliminado das provas europeias, o golo do Tottenham acabou por impedir uma verdadeira ‘noite das bruxas’ em Alvalade.